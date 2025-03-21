Tanju Özcan'dan MHP'lileri kan ter içinde bırakacak soru!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü.

MHP'nin resmi X hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik tehdit gibi mesajı paylaşıldı.

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MHP hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur."

Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP'ye bir kayyum ihtimaline karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

ÖZCAN'DAN MHP'LİLERE KRİTİK SORU

PKK ile açık açık pazarlık yapanlar utanmadan Chpkk diyorlar. Ülkücüyüm diyen arkadaşlarım lütfen silkelenin, kendinize gelin! MHP grubu önünde terörist başına “ Sn Öcalan’ deniyor! Siz hala bilge liderimizin bir bildiği vardır mı diyeceksiniz?