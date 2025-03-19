Tanju Özcan'dan muhalefete "sine-i millet" çağrısı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Hala saf bir şekilde bu yapıyı demokrasiye davet etmenin, sükunet ve kınama mesajları yayınlamanın gereği kalmamıştır. Artık söz bitmiştir. Muhalafetin tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarının toplu olarak "sine-i millete" dönmesi birinci gündem olarak masaya konulmalı ve gerekirse tereddütsüz ve firesiz bir şekilde hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: APO’YU İÇERDEN ÇIKARTIP İMAMOĞLU’NU MU İÇERİ ATACAKSINIZ?

Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sine-i millete topyekün dönmeyi konuşmanın zamanının geldiğini, artık bardağın taştığını" kaydetti.

Özcan, şu değerlendirmede bulundu:

"16 milyon İstanbullunun başkanı, 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, sabahın köründe sözde PKK/KCK soruşturması gibi uyduruk bir gerekçeyle gözaltına alındı. Milleti salak yerine koymayın. Zavallı aklınızla, PKK/PYD’nin yöneticisi Apo’yu içerden çıkartıp İmamoğlu’nu mu içeri atacaksınız? Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere tüm partilerin genel başkanlarına çağrımdır; bu ceberut iktidar, halkın oylarıyla seçilen TBMM’yi ciddiye almıyor. Yine seçilmiş belediye başkanlarını çalıştırmadığı gibi gayriciddi gerekçeler ile görevden alıyor. PKK/YPG kurucusu terörist başını içerden çıkartıp yerine halkın helal oylarıyla seçilmiş yöneticileri içeriye almaya hazırlanıyorlar. Bu darbe ortamında ne milletvekillerinin ne de belediye başkanlarının sağlıklı bir şekilde halka hizmet etmeleri mümkün görünmüyor. Bu yapılanları normal, rutin uygulamalar gibi görmek "Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın" demek mümkün değildir. Hal böyleyken hala saf bir şekilde bu yapıyı demokrasiye davet etmenin, sükunet ve kınama mesajları yayınlamanın gereği kalmamıştır. Artık söz bitmiştir. Muhalafetin tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarının toplu olarak "sine-i millete" dönmesi birinci gündem olarak masaya konulmalı ve gerekirse tereddütsüz ve firesiz bir şekilde hayata geçirilmelidir. Sonrasında da bırakalım bu ceberut yapı bunu aziz Türk milletine ve dünya kamuoyuna anlatsın."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi.