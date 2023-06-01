Tanju Özcan'dan olay MYK yorumu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından bugün saat 13.40'ta parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

17 İSİM İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti.

İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle:

Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.

“GAZ ALMA OPERASYONU BU”

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda gelen toplu istifaların ardından “değişim” için ilk başkaldıran isimler arasında gösterilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CHP MYK nın istifası yetmez!!! Gaz alma operasyonu bu…”