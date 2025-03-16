Tanju Özcan’dan ortalığı karıştıracak Mansur Yavaş sorusu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP içinde gerçekleşecek bir önseçime hazırlanıyor.

İmamoğlu’nun en yakın rakibi ABB Başkanı Mansur Yavaş olarak görülürken, Yavaş, bu önseçimin şimdilik doğru olmadığını cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için erken olduğunu ifade ederek ön seçime aday olarak girmeyeceğini açıklamıştı. Öte yandan Yavaş, CHP’nin aldığı kararlara da destek vereceğini belirtmişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ön seçime girmeyen Mansur Yavaş’ın Ekrem İmamoğlu için sandığa gidip gitmeyeceğini sordu.

"MANSUR YAVAŞ SANDIĞA GİDECEK Mİ?"

Özcan yaptığı paylaşımda, “23 Mart pazar, yani haftaya bu gün..Karar doğru veya değil.Ama CHP Cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim yapacak.( Keşke çok adaylı olsaydı) Sorum şu CHP üyesi Sn @mansuryavas06 sandığa gidecek mi?” dedi.