DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında salonda terörist Öcalan adına sloganlar atıldı.

Yaşanan olay yargıya taşınırken, Türkiye’de de tartışma konusu oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEM Partili yöneticilere adeta ateş püskürdü.

"MECLİS'TE TERÖRİST ÖCALAN SLOGANI ATILMASI PARTİ KAPATMA SEBEBİ"

Özcan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEM Parti Grubu’ndaki salonda terörist Öcalan’a yönelik sloganlar atılmasının tek başına parti kapatma sebebi olduğunu belirterek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve davet etti.

Özcan yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Dün, Gazi Meclis çatısı altında DEM Parti Grubu'nda yaşananlar bile tek başına parti kapatma sebebidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve davet ediyorum. DEM Parti terör faaliyetlerinin odağı haline gelmiştir, derhal kapatılmalıdır.”

Öte yandan Özcan, bugün yaptığı başka bir paylaşımda, DEM Parti yöneticilerine sert sözler sarf ederek, kendi partisi CHP'ye de göndermede bulundu.

"CUMHURİYETİ KURAN PARTİMİN YÖNETİCİLERİNİN DE HAD BİLDİRMESİNİ BEKLEMEK HAKKIM"

X hesabından paylaşımda bulunan Özcan şunları söyledi,

“Her gün daha çok azgınlaşan bölücü-ırkçı DEM partisinin hain yöneticilerine, Üniter Cumhuriyeti kuran partimin yöneticilerinin de had bildirmesini beklemek, hakkım diye düşünüyorum!”

TERÖRİST ÖCALAN’A ATILAN SLOGAN YARGIYA TAŞINDI

DEM Parti'nin iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılan grup toplantısı esnasında PKK kurucusu Abdullah Öcalan lehine slogan atılması yargıya taşındı.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Paşa Büyükkayaer, TBMM'de atılan sloganlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Büyükkayaer şikayetini, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" iddiasıyla gerekçelendirdi.

Dilekçesinde 7 Ekim 2025 tarihinde yaşanan olaya vurgu yapan Büyükkayaer, DEM Parti'nin grup toplantısına "PKK sempatizanlarının" davet edildiğini iddia ederek şunları söyledi,

"(TBMM'de) PKK terör örgütü sempatizanları tarafından 'Biji serok apo' sloganı atılmıştır. Türkçe dışında bir dil ile atılan 'Biji serok apo' sloganının Türkçe'deki karşılığı 'Yaşasın Başkan Apo' demektir. Söz konusu ifadede Apo olarak bahsedilen şahıs bebek katili PKK'nın sözde lideri ve Türk yargısı tarafından suçu sabit bulunmuş adi ve cani bir mahkûmdur."

Büyükkayaer, TBMM'ye kimlik kaydıyla giriş yapan söz konusu kişilerin tespit edilmesini ve kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Suç duyurusunda, "Şüpheli şahısların tespit edilmesini ve üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.