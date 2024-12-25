Tanju Özcan'dan sert asgari ücret eleştirisi: Yüzü bile kızarmadı

Vatandaşlar 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret ile ne yapacaklarını düşünürken siyasilerden de ardı ardına tepkiler geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan asgari ücret zammını kendi belediyesi çalışanlarının maaşı üzerinden eleştirerek "Biz çalışanlara en düşük ücret ikramiyeler hariç 43 bin lira olacak demeye utanırken, hükümet asgari ücreti 22 bin lira olarak açıklarken yüzü bile kızarmadı" dedi.

Dün açıklanan asgari ücret rakamları nedeni ile milyonlarca çalışanın hevesi kursağında kaldı. Açıklanan rakamın düşük olması dışında asgari ücretin neden erken açıklandığı ise tartışma konusu oldu.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI LAFINI ÇEKMEDİ

Asgari ücret tartışmalarına dik paylaşımları ile tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da katıldı.

ÖZCAN: YAKILAR OLSUN DEMEK BİLE YETERLİ DEĞİL

Tanju Özcan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yazıklar olsun demek bile yeterli değil… Her işimize taş koymaya çalışmanıza rağmen, ben Bolu Belediye Başkanı olarak, çalışanlara en düşük ücret ikramiyeler hariç 43 bin lira olacak demeye utanırken, hükümet asgari ücreti 22 bin lira olarak açıklarken yüzü bile kızarmadı" dedi.