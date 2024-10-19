Tanju Özcan'dan skandal çöp paylaşımı. 2 ili hedef aldı. Başkanlar birbirine girdi

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Tanju Özcan'dan skandal çöp paylaşımı. 2 ili hedef aldı. Başkanlar birbirine girdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı paylaşımda Konya ve Yozgat belediyelerini hedef alan "çöp" paylaşımında bulundu. Konya ve Yozgat belediye başkanları art arda sert ifadelerle Özcan'a cevap verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Bolu’da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan, açıklamasında Yozgat ve Konya illerini hedef aldı. Belediye başkanlarından Özcan’a büyük tepki geldi.

Özcan, yaptığı paylaşımda, "Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü. İlgili firmaya ve araç sahibine 14 bin 407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem” ifadelerini kullandı.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI: BİZİ ŞOVLARINA ALET ETME

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan’a şu sözlerle cevap verdi, “Sen işine bak biz işimize bakalım. Yozgat’ı ve Yozgatlıyı şovlarına alet etmeye kalkma. Münferit bir olaydan yola çıkarak koskoca bir şehrin insanlarını rencide etmek hakkın ve haddin değildir. Bizim buraların kirli olduğunu kim söyledi sana?”

KONYA'DAN DA CEVAP GELDİ

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ın ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da paylaşımında Özcan’a şu sözlerle yanıt verdi, "Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin. Konya size 5 numara büyük gelir. Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.

İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse;

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⁠Karışık Belediye Atıklarından Enerji Üretim Tesisleri projelerimize hiç girmiyorum."

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