Tanju Özcan'dan 'terörsüz Türkiye' çıkışı: Çocuk mu kandırıyorsunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet ederek “örgütü lağvettiğini açıklasın” çağrısıyla başlayan süreç, PKK’nın 12. Kongre’sinde aldığı “silah bırakma ve örgütsel yapıyı feshetme” kararıyla yeni bir aşamaya ulaştı. Terör örgütü PKK, “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı. Tarihi misyonunu tamamladığı değerlendirildi” açıklamasında bulundu.

“ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ”

Tanju Özcan, X platformunda yaptığı paylaşımlarda bu süreci sert bir dille eleştirdi. Özcan, PKK’nın daha önce de benzer “silah bırakma” kararları aldığını ancak Irak, İran ve Suriye kollarının hala aktif olduğunu belirterek, “Çocuk mu kandırıyorsunuz? Ortada yapılmış bir anlaşma var, Türk milletinden gizleniyor! Hadi yüreğiniz yetiyorsa açıklayın!” ifadeleriyle sürecin şeffaf olmadığını savundu.

Daha önce de sözde PKK terör örgütü silah bırakma , kendini fesih etme gibi kararlar almıştı! Irak, İran ve daha önemlisi Suriye kolları aktif. Çocuk mu kandırıyor sunuz? Ortada yapılmış bir anlaşma var Türk Milletinden gizleniyor! Hadi yüreğiniz yetiyor ise açıklayın!!! — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 12, 2025

“İLELEBET ERDOĞAN’LI TÜRKİYE”

Özcan bu paylaşımdan kısa bir süre sonra yaptığı bir diğer paylaşımında, sürecin “terörsüz Türkiye” hedefinden ziyade siyasi bir amaca hizmet ettiğini öne sürerek “Bu sözde sürecin gerçek adı ve amacı ‘Terörsüz Türkiye’ değil, ‘İlelebet Erdoğan’lı Türkiye’dir!” dedi.