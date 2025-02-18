Tanju Özcan'dan tozu dumana katacak 'Kurultay' açıklaması

CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan, CHP'nin kurultayına ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın CHP kurultayı için "şaibeli" sözlerine madde madde cevap veren Özcan, partisinden çıkan çatlak seslere de tepki gösterdi.

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X hesabından paylaşımda bulunan Bolu Belediye Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Erdoğan iki de bir “CHP’nin şaibeli kurultayı” diyerek aslında;

O kurultayda CHP beni yenecek kadroyu seçti diyor.

Seçilen kadro da, 31 Mart’da yapılan yerel seçimde “Beni sandığa gömdü” diyor.

Şaibeli diye iftira attığı CHP kurultayında 13 kere yendiği kadrolar yeniden seçilseydi Erdoğan kurultaya dil uzatacak mıydı?

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Erdoğan’ın CHP kurultayı için attığı iftiraların sebebi, kaybettiği seçim sonuçlarının hazımsızlığıdır.

Benim anlamadığım, seçim kazanan CHP’nin içindeki bazı mihrakların, bu tür iftiralara sahip çıkarak niye Erdoğan’ı düştüğü çukurdan çıkartmaya çalışıyor olmaları?

Sayın Erdoğan iki de bir “CHP’nin şaibeli kurultayı” diyerek aslında;



???? O kurultayda CHP beni yenecek kadroyu seçti diyor.



???? Seçilen kadro da, 31 Mart’da yapılan yerel seçimde “Beni sandığa gömdü” diyor.



???? Şaibeli diye iftira attığı CHP kurultayında 13 kere yendiği… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 18, 2025

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan 12 Aralık 1973 tarihinde Bolu Mengen'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak görev yaptı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü.

1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Partiden Bolu Belediye Meclisine seçildi. 2004'te yerel seçimler öncesinde partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Bolu belediye başkanlığına seçildi.

Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulundu.

26 Temmuz'da CHP Yüksek Disiplin Kurulunca partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe vermişti.

CHP Parti Meclisi (PM) partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi.

İyi düzeyde İngilizce, Orta düzeyde Almanca bilen Tanju Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.