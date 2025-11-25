Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermemesi gerekçesiyle açılan davada yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasağın kalktığını açıkladı.

Özcan, hakkındaki davanın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımının ardından açıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Yurt dışına çıkış yasağım kalktı. Bolu'da sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermediğim için, Bolu’dan ayrılmalarını istediğim için hakkımda 1 yıl önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tweeti üzerine adli soruşturma başlatılmış, akabinde dava açılarak hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Biraz önce Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkımda verilen ‘yurt dışına çıkış yasağını’ oybirliğiyle ile kaldırıldığını öğrendim. Ama bu yasağı koydurtanlar merak etmesin; bir yere kaçacağım yok! Ayrıca sığınmacıların Bolu’dan ayrılmaları için aldığım kararlardan ve ortaya koyduğum icraatlarımdan herhangi bir pişmanlığım da yok. Kendimi Türk milletinin vicdanına havale ediyorum."