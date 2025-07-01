Tank bomba gibi patladı! Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birisi

KENAN KURAR-KARABÜK /YENİÇAĞ

Kardemir Demir Çelik Fabrikasında yaşanan elim bir patlama neticesinde Fatih Tetik isimli işçi ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra acilen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Tetik durumunun ciddiyeti nedeniyle daha ileri tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

KARDEMİR A.Ş. KAZAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME DUYURUSU YAPTI

Karabük Demir ve Çelik Fabrikamızın Hava Ayrıştırma Tesisi bünyesinde yer alan 4 No’lu Hava Ayrıştırma Tesisi’ne ait Buffer Oksijen tankı tahliye vanasının, işletme personeli tarafından kontrollü şekilde açılması sırasında oluşan patlama nedeniyle, tahliye vanasını açan personelimiz tanktan atmosfere yayılan oksijen nedeniyle yanık şeklinde kazalanmış olup tedavisinin devamı için hava ambulansı ile Ankara Bilkent Hastanesine sevk edilmiştir.

Personelimizin durumunu yakından takip ediyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KARDEMİR A.Ş.