Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki İztapalapa bölgesinde bir otoyolda öğle saatlerinde LPG tankeri devrildi. Patlamayla alev topu yükseldi, bölge savaş alanına döndü. Alevler yakındaki araçlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada, faciada 4 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını açıkladı. Birçok kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Görüntülerde tankerden duman yükseldiği, patlamanın gerçekleştiği ve çevredekilerin panikle kaçtığı yer aldı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından paylaşım yaparak ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi, acil durum ekiplerine teşekkür etti.
Olayın ardından iki yönde trafiğe kapatılan yol, akşam saatlerinde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.