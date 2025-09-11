Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir otoyolda sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin devrilip patlaması sonucu 4 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki İztapalapa bölgesinde bir otoyolda öğle saatlerinde LPG tankeri devrildi. Patlamayla alev topu yükseldi, bölge savaş alanına döndü. Alevler yakındaki araçlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada, faciada 4 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını açıkladı. Birçok kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Görüntülerde tankerden duman yükseldiği, patlamanın gerçekleştiği ve çevredekilerin panikle kaçtığı yer aldı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından paylaşım yaparak ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi, acil durum ekiplerine teşekkür etti.

Olayın ardından iki yönde trafiğe kapatılan yol, akşam saatlerinde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Haberler
Bilecik’te yeni eğitim öğretim dönemi için tüm tedbirler alındı!
Bilecik’te yeni eğitim öğretim dönemi için tüm tedbirler alındı!
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı