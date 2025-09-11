Tanker bomba gibi patladı! Mexico City savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir otoyolda sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin devrilip patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Korkunç kazada 4 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki İztapalapa bölgesinde bir otoyolda öğle saatlerinde LPG tankeri devrildi.

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-1.jpg

Patlamayla alev topu yükseldi, bölge savaş alanına döndü. Alevler yakındaki araçlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-2.jpg

Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada, faciada 4 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını açıkladı. Birçok kişinin vücudunda yanıklar oluştu.

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-3.jpg

Görüntülerde tankerden duman yükseldiği, patlamanın gerçekleştiği ve çevredekilerin panikle kaçtığı yer aldı.

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-4.jpg

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından paylaşım yaparak ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi, acil durum ekiplerine teşekkür etti.

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-5.jpg

Olayın ardından iki yönde trafiğe kapatılan yol, akşam saatlerinde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-6.jpg

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-7.jpg

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-8.jpg

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-9.jpg

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-10.jpg

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-11.jpg

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-11.jpg

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-13.jpg

tanker-bomba-gibi-patladi-mexico-city-savas-alanina-dondu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-yenicag-14.jpg

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanker bomba gibi patladı! İztapalapa savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Haberler
Boks Federasyonu Başkanı: Sorumlular, Busenaz Sürmeneli'yi iyi hazırlayamamış
Boks Federasyonu Başkanı: Sorumlular, Busenaz Sürmeneli'yi iyi hazırlayamamış
Yapay zekaya kimlik sürprizi. Festman artık Caniklili
Yapay zekaya kimlik sürprizi. Festman artık Caniklili
UEFA'dan final kararları! 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin yeri belli oldu
UEFA'dan final kararları! 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin yeri belli oldu
Borsa günü düşüşle tamamladı (11Eylül 2025)
Borsa günü düşüşle tamamladı
Hamsi fiyatlarında düşüş sinyali!
Hamsi fiyatlarında düşüş sinyali!