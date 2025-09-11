Tanker bomba gibi patladı! Mexico City savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir otoyolda sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin devrilip patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Korkunç kazada 4 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı.