Marmara Denizi'de Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında ayçiçek yağı taşıyan 'Swanlake' isimli Panama bayraklı tankerdeki zehirlenme olayında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan geminin 2'nci kaptanı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TANKA TEDBİRSİZ GİRDİLER"

Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gaz oranının maksimum seviyeye yükselen tanka personelin tedbirsiz şekilde girdiği belirtilerek şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup ilk belirlemelere göre Yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralanmış olduğu belirlenmiştir. Ölen vatandaşın ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır. Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sorumlu olduğu alınan bilirkişi raporunda tespit edilen gemi 2. Kaptanı gözaltına alınmış Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir"