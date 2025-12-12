Kaza, saat 14.30 sıralarında, Topçam Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Örnek yönetimindeki 60 EK 750 plakalı tanker, yol ayrımında yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Nusret Birlikbaş’a çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Birlikbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Birlikbaş’ın cenazesi, Mesudiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tankerin sürücüsü Hasan Örnek, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.