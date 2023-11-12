Tankerinin çarptığı yayanın kimliği tespit edildi

Eskişehir'de tankerin çarpması sonucu hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan yayanın Selahattin Yiğit (73) olduğu belirlendi.

Tankerinin çarptığı yayanın kimliği tespit edildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Alpu kara yolunda meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 33 CVS 29 plakalı çimento tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen erkeğe çarptı. Tankerin altında kalan kişi, 10 metre sürüklendi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin parmak izi incelmesi yapıldı. Ölen kişinin Selahattin Yiğit olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.S. ise ifadesinde, yayanın kör noktada kaldığını, bu nedenle görmediğini söyledi.

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