Tanrıça Demeter Tapınağı ayağa kalkıyor

Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "Garnizon Kenti" olarak bilinen bu antik şehir, çevresindeki Ulubey Kanyonu'nun vadileriyle doğal bir kale görünümü sunuyor ve tek bir girişi bulunuyor.

Antik kentin en uzak noktasında yer alan, blok taşlardan oluşan üç yapı, İngiltere'deki Stonehenge'i andıran bir görünüm sergiliyor. 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları, bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü tarafından Demeter Tapınağı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki çalışmaların milattan sonra 41-54 yıllarında Roma İmparatoru Claudius döneminde inşa edildiği tahmin edilen Demeter Tapınağı'nı restore etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Ceylan, tapınağın antik kent açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Demeter Tapınağı, şehrin çarşı merkezine oldukça yakın bir konumda yer alıyor ve etrafında bir sunak alanı bulunuyor. Bu yıl özellikle tapınağın batı ve kuzey bölümlerinde kazı çalışmaları yürütüyoruz. Sonuçlara göre, öncelikli olarak Demeter Tapınağı'nın sütunlarının restorasyonuna geçeceğiz" dedi.

Tapınağın restore edilmesinin ardından Blaundos Antik Kenti'nin daha görünür bir hale geleceğini belirten Ceylan, restorasyon sürecinin zaman alacağını vurguladı.

Ceylan, "Restorasyon, taşların yeniden düzenlenmesi ve taşınması gibi detayları içeriyor. Ancak Demeter Tapınağı'nı 3 yıl içinde tamamen ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Bu yıl tapınağın ön blok taşlarının yerleştirilmesini tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.