Tanrıkulu komisyon eleştirilerine yanıt verdi: Kürt meselesi bir mutabakatla çözülsün

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tanrıkulu komisyon eleştirilerine yanıt verdi: Kürt meselesi bir mutabakatla çözülsün

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yeni süreç için kurulan komisyona katılmasına ilişkin yapılan hakaret ve küfürlerin ardından paylaşımları yapanlara seslendi.

Cumhuriyet Halk Partisi, terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyona katılma kararı aldı. Kararın ardından sosyal medyada desteklerin yanı sıra hakaret ve ağır sözlerle paylaşım yapanlar da oldu. Komisyon üyelerinden biri olan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, paylaşım yapanlara bir açıklama yayınladı.

Tanrıkulu konuşmasında şunları söyledi:

"Zor ve önemli zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten büyük baskı var, adaletsizlik var. Türkiye'de demokrasi yok. Bütün bunlarla mücadele ediyoruz. Türkiye'nin her yerindeyiz, alanlardayız. Aynı zamanda tabiki Parlamentodayız; orada da mücadele ediyoruz. Demokrasi için, adalet için, ekonomik refah için mücadele ediyoruz. Bugüne kadar durmadık, bir adım bile geri atmadık.

Biz Türkiye’de aynı zamanda barıştan yanayız. Silah olmasın, çatışma olmasın, şiddet olmasın, terör olmasın. Türkiye’nin Kürt meselesi bir mutabakatla çözülsün; biz bundan yanayız. Mecliste bir komisyon kuruldu. CHP'den 10 üye bildirildi. Birisi de benim. Salı günü çalışmalarına başlayacak. CHP’nin bugüne kadar oluşturduğu görüşleri orada da savunacağız.

'GROK’A BİLE SORSANIZ SÖYLER'

Kendi görüşlerimizden, barış için, adalet için bir adım bile geri atmayacağız. Ama bunu vesile bilip gerçekten birçok sahte hesaptan, trol hesaptan paylaşımlar yapılıyor. İyi niyetli bazı insanlar da bu hesaplara inanıyorlar ve benimle ilgili yalan, yanlış, hakaret içeren paylaşımlar yapıyorlar. Daha önce de dava açtım, uyardım. Sonuçlarını alıyoruz. Ve insanlar sonra telefon açıyorlar:

“Ya işte bundan vazgeç” falan diye. Bakın, o bilgilerin tümü yanlış. Eleştiriye açığız ama hakarete değil, iftiraya değil. Dolayısıyla Grok’a bile sorsanız, doğruya en yakın olanı söyler size. Yani bu paylaşımları yapmayın, üzülmeyin. Soruşturmayı avukatlarım açar ve sonra beni aramak zorunda kalırsınız, rica edersiniz, bu herhangi bir şey değil.

Sadece bir uyarı. Diyarbakır'dan hepinize selam ve sevgiler."

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