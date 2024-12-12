Tansiyon yükseldi. Altın rekor koşusuna çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tansiyon yükseldi. Altın rekor koşusuna çıktı

Amerika'da enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası alkın yönünü iyice yukarı çevirdi. Ons altın 2717 dolara çıktı. Gram altın 3.056 lirayı gördü. İşte son durum...

Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yüksek gelmesi altın fiyatlarının ateşini yaktı. İşte bu dalgalanmanın ardından piyasalar hareketlendi. Güçlü dolar karşısında altın baskıdan kurtuldu ve güç kazandı. Böylece iç piyasa altın rekora koşmaya başladı.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR OLDU

Güne 2717 dolardan başlayan Ons altın 2700 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altının gördüğü en yüksek fiyat 2726 dolar oldu. Gram altın ise günü 3.046 liradan başlarken, en yüksek fiyat 3.056 lira olarak kayıtlara geçti. Şu sıralar gram altının fiyat 3.037 lira...

GRAM ALTIN KAPALIÇARŞI'DA KAÇ LİRA

Kapalıçarşı'da ise gram altının fiyatı 3073 liradan işlem görüyor. Bu durum da gram altının yeni rekorlara yelken açmış olduğunu gösteriyor. satış fiyatı ise 3073 lira olarak işlem görüyor.

12 Aralık 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Gram Altın: 3.038 TL
Çeyrek Altın: 5.015,00 TL
Yarım Altın:10.030,00 TL
Tam Altın:Satış 19.856,24 TL
Cumhuriyet Altını: 19.984 TL
Ons Altın: Alış 2.710,28 Dolar

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3.077 liradan fiyatlanırken, Çeyrek altın 5.022 liradan fiyatlandı

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