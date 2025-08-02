Tansiyonu dakikalar içinde düşürüyor! Bir yudumla şifa saçıyor

İngiltere’nin prestijli Exeter Üniversitesi’nde yapılan son bilimsel araştırmalar, pancar suyunun yüksek tansiyon ve kalp sağlığı üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Uzmanlar, pancar suyunun yalnızca birkaç yudumla kan basıncını hızla düşürdüğünü, damar sağlığını iyileştirdiğini ve vücuttaki iltihabı azalttığını bilimsel olarak kanıtladı. Bu doğal içeceğin, kalp hastalıkları riskini azaltmada güçlü bir müttefik olabileceği belirtildi.

Exeter Üniversitesi’nden Prof. Anni Vanhatalo liderliğinde yürütülen ve Free Radical Biology and Medicine dergisinde yayımlanan çalışma, pancar suyunun yaşlı bireylerde kan basıncını düşürmede özellikle etkili olduğunu gösterdi.

Araştırmada, 60’lı ve 70’li yaşlardaki 36 katılımcı ile 30 yaş altı 39 genç yetişkin iki hafta boyunca günde iki kez nitrat açısından zengin pancar suyu tüketti.

Yaşlı grupta kan basıncı belirgin şekilde düşerken, genç grupta bu etki gözlenmedi.

Prof. Vanhatalo, “Yaş ilerledikçe vücudun nitrik oksit üretimi azalıyor. Pancar suyundaki nitratlar, bu eksikliği telafi ederek damarları rahatlatıyor ve kan basıncını düşürüyor” dedi.

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PANCAR SUYUNUN SIRRI: NİTRAT VE MİKROBİYOM

Pancar suyunun tansiyon üzerindeki etkisi, yüksek nitrat içeriğinden kaynaklanıyor. Nitrat, ağızdaki bakteriler tarafından nitrik okside dönüştürülüyor; bu da damarları genişleterek kan akışını kolaylaştırıyor.

Exeter Üniversitesi’nden Prof. Andy Jones, çalışmanın ağız mikrobiyomu üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

“Pancar suyu, yaşlı bireylerde zararlı bakterileri azaltıp faydalı bakterileri artırarak iltihabı düşürüyor ve damar sağlığını iyileştiriyor.”

Araştırma, pancar suyunun yalnızca tansiyonu düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda damar esnekliğini artırarak kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler komplikasyon risklerini azalttığını ortaya koydu.

Queen Mary Üniversitesi’nden Dr. Asad Shabbir ise pancar suyunun koroner kalp hastalığı olan hastalarda iltihabı azaltarak damar fonksiyonlarını iyileştirdiğini vurguladı.

The Guardian’da yayımlanan bir çalışmada, günlük 140 ml pancar suyu tüketiminin, koroner kalp hastalarında nitrik oksit seviyelerini artırarak iltihabı azalttığı gözlendi.

NE KADAR PANCAR SUYU TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, pancar suyunun faydalarından yararlanmak için günlük 150-250 ml tüketiminin yeterli olduğunu belirtiyor. Ancak, tansiyon ilaçları kullananların doktorlarına danışmaları önerildi.

British Heart Foundation’dan diyetisyen Victoria Taylor, “Pancar suyu, nitrat içeriğiyle tansiyonu düşürmede etkili olsa da, diğer sebzeler de benzer faydalar sağlayabilir. Ispanak, roka ve kereviz gibi nitrat açısından zengin gıdalar da diyete eklenebilir” dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE KÜRESEL YANKILAR

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Stephen Juraschek, pancar suyunun tansiyon üzerindeki etkilerinin kısa vadeli olduğunu, ancak uzun vadeli faydalar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Pancar suyu, Akdeniz diyeti gibi sebze ağırlıklı beslenme düzenlerine harika bir katkı. Ancak tek başına mucize beklenmemeli” dedi.

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Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Theodore W. Kurtz ise pancar suyunun tuzun neden olduğu hipertansiyonu önlemede etkili olabileceğini vurguladı.

Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, pancar suyunun tuzun damarlara olan zararlı etkilerini azalttığı gözlendi.

PANCAR SUYU HERKES İÇİN UYGUN MU?

Pancar suyu genellikle güvenli olsa da, bazı durumlarda dikkatli olunmalı. Böbrek hastalığı olanlar, yüksek potasyum içeriği nedeniyle pancar suyu tüketmeden önce doktorlarına danışmalı. Ayrıca, fazla tüketim “beeturia” adı verilen, idrar ve dışkının kırmızımsı renge dönmesine neden olabilir; bu durum zararsız olsa da dikkat çekici olabilir.

DOĞAL VE EKONOMİK BİR ÇÖZÜM

Pancar suyu, hem uygun fiyatlı hem de kolay erişilebilir bir besin olarak tansiyon ve kalp sağlığı yönetiminde umut vaat ediyor.

Exeter Üniversitesi’nin bulguları, bu kırmızı içeceğin yaşlı bireylerde kan basıncını düşürmede ve damar sağlığını iyileştirmede etkili olduğunu kanıtladı.

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Uzmanlar, pancar suyunun düzenli tüketiminin, sebze ağırlıklı bir diyetle birleştirildiğinde, kalp sağlığını desteklemede güçlü bir araç olabileceğini vurguladı.