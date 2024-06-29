Tansiyonu düşürme yolları nelerdir? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri bakın ne diyor!

Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yaygın bir sağlık sorunu olduğu biliniyor.

Yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla tansiyonu düşürmek ve kontrol altında tutmak mümkün olduğu biliniyor.

Kalp ve damar hastalıklarının önemli bir risk faktörü olan bu durum, yaşam tarzı değişiklikleri ve doğru beslenme alışkanlıkları ile kontrol altına alınabilir.

İşte tüm detaylar...

Uzman Görüşleri:

Dr. Mehmet Yaşar Süalp, Kardiyolog:

"Tansiyonu düşürmenin en iyi yolu sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. Bu, sağlıklı beslenmeyi, düzenli egzersiz yapmayı, sigarayı bırakmayı ve stresi yönetmeyi içerir."

Kardiyolog: Prof. Dr. Ayşe Gül Erdem:

"Tansiyonunuzu kontrol altında tutmak için doktorunuzla birlikte çalışmanız önemlidir. Doktorunuz tansiyonunuzu düşürmek için ilaç reçete edebilir."

Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Cem Barçın, tansiyonu düşürmek için düzenli egzersiz ve dengeli beslenmenin önemini vurgulamakta.

Ayrıca, tuz tüketiminin azaltılması gerektiğine dikkat çekerek, sodyum alımının günde 2300 mg altında tutulmasının tansiyon üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti.

Beslenme konusunda ise, Akdeniz tipi diyetin tansiyonu düşürmede etkili olduğunu ifade eden Diyetisyen Leyla Kandemir, zeytinyağı, tam tahıllar, meyveler ve sebzelerin bolca tüketilmesini önerdi.

Kandemir; Ayrıca, limonlu su, sarımsak ve kuşburnu çayı gibi doğal ürünlerin tansiyon düşürücü etkileri olduğunu ekledi.

Stres yönetimi de tansiyon kontrolünde önemli bir faktör olduğu biliniyor.

Psikolog Dr. Emre Konuk, stresin tansiyon üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için düzenli meditasyon ve derin nefes egzersizleri yapılmasını tavsiye etti.

Ayrıca, yeterli ve kaliteli uykunun da tansiyonu düşürmede yardımcı olduğunu belirtti.

Bilimsel Araştırmalar:

2020 yılında yapılan bir araştırmada, DASH diyetinin tansiyonu ilaç kadar etkili bir şekilde düşürdüğü bulundu.

2017 yılında yapılan bir başka araştırmada, haftada en az 150 dakika orta tempolu aerobik egzersizin tansiyonu 5 mm Hg'ye kadar düşürdüğü bulundu.

2013 yılında yapılan bir araştırmada, sigarayı bırakmanın tansiyonu 4 mm Hg'ye kadar düşürdüğü bulundu.

Tansiyonu düşürmenin ve kontrol altında tutmanın birçok yolu vardır.

Sağlıklı bir yaşam tarzı değişiklikleri yapmak ve doktorunuzla birlikte çalışmak tansiyonunuzu düşürmenize ve kalp hastalığı, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

Sağlıklı Beslenme: DASH diyeti gibi potasyum, magnezyum ve lif bakımından zengin, doymuş yağ ve kolesterol bakımından düşük bir diyet, tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.

Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta tempolu aerobik egzersiz veya 75 dakika yüksek tempolu aerobik egzersiz yapmak tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.

Kilo Verme: Fazla kilolu veya obez olmak tansiyonu yükseltebilir. Kilo vermek, tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.

Tuz Tüketimini Azaltma: Tuz alımını günde 2.3 gramdan azaltmak tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.

Alkol Tüketimini Sınırlama: Fazla alkol tüketimi tansiyonu yükseltebilir. Erkekler için günde 2'den fazla, kadınlar için ise 1'den fazla alkollü içecek içmekten kaçının.

Sigarayı Bırakma: Sigara içmek tansiyonu yükseltebilir. Sigarayı bırakmak tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.

Stresi Yönetme: Stres tansiyonu yükseltebilir. Yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi stres yönetimi teknikleri tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.