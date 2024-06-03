Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özel Uçuran Çiller kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumartesi günü vefat eden Özel Uçuran Çiller bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Çiller’in cenaze töreni Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlendi.
Törene birçok siyasi ve ünlü isimler katıldı. Cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan,
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç,
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski içişleri bakanları Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul l İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Çiller ailesinin yakınları katıldı.
Özer Uçuran Çiller'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'nda defnedileceği de belirtildi.
l İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Çiller ailesinin yakınları katıldı.
Erdoğan cenaze töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan, "Şimdi, buradan uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim." diyerek, cenazeye katılanlarla beraber Fatiha okudu.