Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı

Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller’in cenaze töreni gerçekleşti.

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 1

Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özel Uçuran Çiller kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumartesi günü vefat eden Özel Uçuran Çiller bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 2

Çiller’in cenaze töreni Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlendi.

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 3

Törene birçok siyasi ve ünlü isimler katıldı. Cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan,

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 4

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç,

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 5

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski içişleri bakanları Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul l İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Çiller ailesinin yakınları katıldı.

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 6

Özer Uçuran Çiller'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'nda defnedileceği de belirtildi.

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 7

l İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Çiller ailesinin yakınları katıldı.

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 8

Erdoğan cenaze töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 9

Erdoğan, "Şimdi, buradan uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim." diyerek, cenazeye katılanlarla beraber Fatiha okudu.

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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 10
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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 11
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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 12
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Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı 13
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