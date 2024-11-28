Tanyeli hastane masrafını açıkladı! 2 ünlü isimden alkışlanacak hareket

Oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandığı haberinin ardından birkaç kez operasyon geçiren ünlü isim, tedavisi süresince hastanede kalmaya devam ediyor. Tanyeli, önemli bir açıklama yaptı.

HASTANE MASRAFLARI İKİ ÜNLÜ İSİM TARAFINDAN KARŞILANDI

Tanyeli, hastane masraflarının ünlü isimler Haluk Levent ve Hakan Altun ile Avustralya'daki dostları tarafından karşılandığını belirtti.

GÜLBEN ERGEN'İ DE ANDI

Ünlü oryantal dansçı, tedavi sürecinde hastanenin büyük bir indirim yaptığına dikkat çekerek, "Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve çok büyük bir indirim yaptılar. 3 milyon TL'den 500 bin TL'ye kadar bir indirim yapıldı. İlaç paralarını ise Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya'daki dostlarım ödedi. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Tanyeli, ayrıca Gülben Ergen'in de şu anda Sydney'de olduğunu ve onun da desteğini esirgemediğini ifade etti.

ZİYARETE GELENLERE SESLENDİ

Tanyeli geçtiğimiz gün ziyaretine gelen bazı isimler için "Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. İşte burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün" demişti.