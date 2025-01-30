Tanyeli kötü haberi sosyal medyadan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden Tanyeli, uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hastanede tedavi gören Tanyeli, domuz gribine yakalandığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Tanyeli, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Arkadaşları ünlü oryantali ziyaret yağmurunu da tutmuştu. Daha sonra ziyaret yasağı gelmişti.

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Özel izinle hastaneden ayrılıp kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü partisine de katılmıştı.

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Tanyeli, ziyaret etmek isteyenlere şu sözlerle seslenmişti: “Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun. Influenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dâhi giremiyor.

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Gelirseniz, kovulursunuz net!”

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“KARANTİNADAYIM”

Tanyeli, sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını duyurdu. Tanyeli: "Benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumdayım. Domuz gribine yakalandım, karantinadayım. Habersiz bıraktığım için çok özür diliyorum. Dua edin bana" şeklinde konuştu.

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