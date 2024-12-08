Tanyeli’den üzen paylaşım! 2.5 aydır hastanede

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Tanyeli’den üzen paylaşım! 2.5 aydır hastanede

2.5 aydır hastanede olan Tanyeli pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Bu süreçte 54 kilo verdiğini söyleyen ünlü oryantal Tanyeli’nin 500 bin TL’lik masrafını ünlü isimler tarafından ödenmişti.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli tam 54 kilo verdi. Tedavi gören Tanyeli’nin, geçtiğimiz günlerde ameliyat öncesi tedavi masraflarının Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya'daki dostları tarafından karşılandığını duyurmuştu.

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TEDAVİ ÜCRETİNİ ÜNLÜ İSİMLER KARŞILAMIŞTI

Ünlü isim, hastane tarafından tedavi ücretinde büyük bir indirim yapıldığını ve 3 milyon TL'lik ücretin 500 bin TL'ye düşürüldüğünü belirtmişti.

Tanyeli, ayrıca ilaç masraflarının da yine dostları tarafından ödendiğini ifade ederek teşekkürlerini iletti.

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TANYELİ'NİN SON HALİ ÜZDÜ

Serumla beslenen ve hastane odasından sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli, son görünümüyle sevenlerini üzdü.

Pankreas kanseriyle mücadele veren ünlü isim iki buçuk ayda 54 kilo verdiğini açıkladı. Tanyeli, iştahının tamamen kapandığını belirtti. Tanyeli "İki buçuk ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır 54 kilo vermişim" ifadelerini kullandı.

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