Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 2025 yılının mart ayında hayatını kaybeden 54 yaşındaki sanatçı Tanyeli’nin oğlu Taylan Sadıkoğlu bir acı haber paylaştı.

Taylan Sadıkoğlu, Tanyeli’nin kız kardeşi olan Seda Star’ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tanyeli'nin oğlu Taylan; "Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş bu dünyadan öte yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıklar' yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte" açıklamasını yaptı.