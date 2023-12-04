Tanyer Sönmezer'den risk açıklaması

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne özel konuşmacı olarak katılan, The Quartus Yönetim Kurulu Başkanı Tanyer Sönmezer, Türkiye’de riskin değil krizin yönetildiğini açıklayarak, “İnsanlık bu gezegene bir savaş açtı, kazanırsa kaybedecek.” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tanyer Sönmezer'den risk açıklaması

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu ve iş dünyasından uzman isimlerin katılımıyla 21 Kasım 2023 tarihinde Tekfen Tower Konferans Salonu’nda Yenibiriş ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne özel konuşmacı olarak katılan The Quartus Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tanyer Sönmezer, risk yönetiminin çok önemli olduğuna değinerek, “Bizde risk değil kriz yönetilir. Yönetim kurulları dijitalleşmeli, data güvenliği ile ilgili sorunlar çözülmeli. Hack edilenler ve hack edildiğini bilmeyen şirketler var. Bazen yapmak risktir bazen de yapmamak risktir.” dedi.

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Müşteri davranışları değişirken siz sabit kalmamalısınız

Şirketlerin ajandasında bir de inovasyon ve inovasyonlara uyum gösterebilme konusunun olduğuna değinen Sönmezer “Çok uzun zaman önce dağdan kar getirip satanlar vardı, sonra birisi buz kalıpları yapmaya başladı, diğerlerinin işi bitti. Ardından bir diğeri çıktı buz kalıplarını yok etti buzdolabını üretti. Yani sizin işinizde inovasyon var mı ve pazardaki değişikliklere hazır mısınız bu önemli soru. Müşteri davranışları değişirken siz sabit kalıyorsanız pazar payınız azalacak demektir. İnsanlık bu gezegene bir savaş açtı, kazanırsa kaybedecek.” şeklinde sözlerini tamamladı.



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