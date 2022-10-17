Tanzanya'da gündem yüksek doğum oranı

Hassan, ülkesinin kuzeyindeki Geita bölgesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, yüksek doğum oranlarına dikkat çekti.

Hassan, "Geita bölgesindeki bir hastanede ayda bin bebek doğduğu söylendi. "Üç yıl sonra kaç sınıfa ihtiyacımız olacak? Kaç ton gıdaya ihtiyaç duyulacak?" ifadesini kullandı.

Dünya Bankasının 2020 raporuna göre Tanzanya'da kadın başına ortalama 4,8 doğum düşüyor.