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Tanzanya'da gündem yüksek doğum oranı

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinde doğum oranlarının yüksek olduğunu belirterek doğumların kontrol altına alınması çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 17:18
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Tanzanya'da gündem yüksek doğum oranı

Tanzanya'da gündem yüksek doğum oranı
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Hassan, ülkesinin kuzeyindeki Geita bölgesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, yüksek doğum oranlarına dikkat çekti.

Hassan, "Geita bölgesindeki bir hastanede ayda bin bebek doğduğu söylendi. "Üç yıl sonra kaç sınıfa ihtiyacımız olacak? Kaç ton gıdaya ihtiyaç duyulacak?" ifadesini kullandı.

Dünya Bankasının 2020 raporuna göre Tanzanya'da kadın başına ortalama 4,8 doğum düşüyor.

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