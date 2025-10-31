Yerel medyaya göre Tanzanya’nın ticari başkenti Darüsselam’da üçüncü gününe giren seçim sonuçlarına yönelik gösteriler sürüyor.

Ordu, protestolara güvenlik birimleriyle müdahale edecek.

Mkunda, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, protestocuları suçlayarak gösterileri kınadı.

Ordunun, durumu kontrol altına almak için güvenlik birimleriyle çalışacağını belirten Mkunda, savunma güçlerinin, huzuru bozan herkese karşı "yasal işlem" başlatacağı uyarısında bulundu.

Ülkenin başkenti Darüsselam’da yüzlerce gösterici, seçim sonuçlarına itiraz ederek Seçim Komisyonundan sonuçların açıklanmasını durdurmasını talep etti.

Polisle göstericiler arasında çatışma yaşandı.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede çıkan olaylarda bazı araçlar, bir akaryakıt istasyonu ve polis merkezleri ateşe verildi.

Hükümet, can kaybı ya da hasar bilançosuna ilişkin açıklama yapmazken Uluslararası Af Örgütü, 29 Ekim'deki protestolarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Protestolar diğer kentlere de yayılırken hükümet, üniversite ve kolejlerin 3 Kasım'da planlanan açılışını erteledi.

MUHALEFETTEN USULSÜZLÜK İDDİASI

Tanzanya devlet televizyonu, 1961’den bu yana iktidarda bulunan Devrim Partisinin (CCM) oy oranlarına ilişkin sonuçları yayımlamıştı.

Sonuçlara göre CCM, ülkenin yarı özerk bölgesi Zanzibar’da da cumhurbaşkanlığını elinde tutmuştu.

Zanzibar Seçim Komisyonu, mevcut Cumhurbaşkanı Hüseyin Mvinyi’nin oyların yüzde 78,8’ini aldığını bildirmişti.

Muhalefet ise sonuçlarda büyük çaplı usulsüzlük yapıldığını öne sürerek, sonuçlara karşı nasıl bir adım atacaklarını gelecek günlerde açıklayacaklarını duyurmuştu.

HASSAN, İLK KEZ DOĞRUDAN HALK OYLAMASINA KATILDI

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da CCM, 64 yıldır yönetimde bulunuyor.

2015-2021 yıllarında Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle ölen dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelmiş ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.