Yolcu uçağı göle düştü

Tanzanya'da Precision Air firmasına ait bir yolcu uçağı, Bukoba kentinde bulunan havaalanına iniş yaptığı sırada Victoria Gölü'ne düştü.

Tanzanya devlet yayın kuruluşunun (TBC) haberine göre, Tanzanya'nın Bukoba kentine seyahat etmekte olan yolcu uçağı, havaalanının yakınındaki gölüne düştüğünü açıkladı.

TBC, uçağın başkent Darüsselam'dan kalktığını, fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle düştüğünü bildirdi.

TBC ayrıca, kurtarma botlarının görevlendirildiğini ve acil durum çalışanlarının uçakta mahsur kalan diğer yolcuları kurtarmaya devam ettiğini ekledi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale, basına yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları yüzünden Victoria Gölü'ne düşen uçaktaki 26 yolcunun kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Mwampaghale, Darüsselam şehrinden Bukoba Havalimanı'na sefer yapan uçakta 39 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu belirtti.(AA)