Tanzim satış mağazaları yeniden hayata geçiriliyor! Belediye harekete geçti

1980 öncesi CHP’li Belediyelerin bir uygulaması olarak bilinen “Tanzim Satış Mağazaları” yeniden gündemde.

2019 Belediye seçimleri öncesinde soğan, patates gibi ürünlerin fiyatlarında meydana gelen aşırı artış üzerine AKP hükümeti, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde seyyar tanzim satış yerleri oluşturmuş ancak bunlar seçimden sonra kaldırılmıştı. 2024 seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen CHP’li Hasan Mutlu, dar gelirli vatandaşların gıdaya ulaşma konusunda yaşadığı sıkıntıya çare olması için “Tanzim” konusunu gündemine aldı.

Başkan Mutlu İBB’ye başvuruda bulunarak, Bayrampaşa’da bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir’e ait 20320 nolu parselin kendilerine tahsis edilmesini istedi. Tahsisle ilgili teklif dün İBB Meclisinde görüşüldü. Teklifte söz konusu parsele, dar gelirli vatandaşlara ekonomik gıda, temizlik ve giyim gibi ekonomik hizmetlerin sunulacağı “Belediye Gıda Tanzim Noktası” binasının yapılmasının planlandığı belirtildi. İBB Meclisi parselin 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle ilgili teklifi oybirliğiyle kabul etti.

“KARANLIK TABLODAN ÇIKMAK MÜMKÜN”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dün İBB Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Mutlu’nun konuşması özetle şöyle: “Ülkemizin gündeminin şuanda artan enflasyon, yüksek yaşam maliyetleri, işsizlik, gelir adaletsizliği, afetlere karşı alınması gereken önlemler, riskli binaların dönüşümü, asgari ücretli vatandaşlarımıza ve emeklilerimize reva görülen zam oranları market, kasap, pazar fiyatlarındaki sürekli zamlar, sosyal hayattaki adaletsizlikler, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları olması gerekirken bunların konuşulmamasını isteyen, gündeme getirilmesini istemeyenlerin ülkemizin gündemini değiştirmek için büyük bir gayret sarf ettiğini üzülerek izliyoruz.

Ancak şunu unutmayın, bizler sosyal demokrat yöneticiler olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu karanlık tablodan çıkmak ancak halkın iradesi ile mümkündür. Bu yolda halkçı belediyecilik anlayışımızla her bir yurttaşımızın daha güzel bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün şehrimizde dar gelirli ailelerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı engellilerimizi düşünen ve yaptığı hizmetlerle onların yanında olan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde halkçı belediyeler olarak ilçe belediyelerimiz ile sosyal belediyecilik anlamında tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye devam edeceğiz.”