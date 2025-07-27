Tapınakta izdiham! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tapınakta izdiham! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki Mansa Devi tapınağında bulunan merdivenlerdeki bir kablodan elektrik akımı geçtiğine dair bir söylenti izdihama neden oldu. Olay sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Haridwar şehrinde bulunan Mansa Devi tapınağı yakınlarında izdiham çıktı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yerel saat ile 09.00 sularında yaşanan izdiham hakkında açıklama yapan Haridwar Emniyet Müdürü Pramendra Dobhal, "Trajik kazada 7 kişi öldü, en az 25 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin incelemeler sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

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Garhwal Bölge Müfettişi Vinay Shankar Pandey, olay yerine gideceğini ve duruma ilişkin detaylı bir raporun hazırlanacağını aktardı.

ELEKTRİK AKIMI İDDİASI PANİĞE NEDEN OLDU

Haridwar Valisi Mayur Dixiti, ise "Tapınak yolunun 100 metre aşağısında bulunan merdivenlerdeki bir kablodan elektrik akımı geçtiğine dair bir söylenti, kalabalığın paniğe kapılmasına neden olmuş olabilir. Görünüşe göre insanlar teli çekerek duvara tırmanmaya çalışmışlar ve bu da muhtemelen izdihama neden olmuş. Doktorların ilk raporuna göre, ölümler elektrik çarpması nedeniyle değil, izdiham nedeniyle gerçekleşmiştir. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

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Yoğun nüfuslu Hindistan'da sıkça izdiham yaşanıyor. Ocak ayında düzenlenen Maha Kumbh Hindu festivalindeki dini törenlerde milyonlarca insan arasında en az 30 kişi, geçtiğimiz Haziran ayında ise bir kriket stadyumu dışında yaşanan kutlamalarda ise en az 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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