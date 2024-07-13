Tapu işlemleri nasıl yapılır? Tapu işlem günü öncesinde ve sonrasında neler yapılmalı?

Tapu işlemleri sırasında, gayrimenkul üzerindeki tüm haklar, yükümlülükler ve sınırlamalar belirlenir. Gayrimenkulün üzerindeki ipotek, haciz veya yasal sınırlamaların varlığı bu süreçte detaylı olarak incelenir. Bu, alıcıyı korur çünkü alıcı, gayrimenkulü satın almadan önce olası sorunları önceden öğrenmiş olur.

Ayrıca, tapu işlemleri devletin mülkiyet sahipliği konusunda genel bir kayıt tutmasına da yardımcı olur. Bu kayıt, devletin vergilendirme, planlama ve diğer konularda bilinçli kararlar almasına katkı sağlar. Dolayısıyla, tapu işlemleri hem bireyler hem de devlet için büyük önem taşır ve gayrimenkul alım-satım sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

TAPU İŞLEMLERİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Gayrimenkul alım-satım sürecinde tapu günü öncesinde yapılması gereken bazı önemli işlemler bulunmaktadır..

Tapu Harcı ve Emlak Vergisi: Tapu harcı ve emlak vergisinin kim tarafından ödeneceği netleştirilmelidir.

Masrafların Ödenmesi: Tapu işlemleri için gerekli olan tapu ücretleri, dosya masrafları ve gerekli diğer ödemelerin yapılması gerekmektedir.

Kredi Kullanımı: Eğer gayrimenkul alımı için kredi kullanılacaksa, önceden kredi miktarı belirlenmeli ve tapu fotokopisi ile birlikte gerekli evraklar bankaya sunulmalıdır. Ayrıca, ipotek belgeleri ve ilgili banka yetkilisi bilgileri de temin edilmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK): Gayrimenkulün zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırılmalı veya mevcut poliçenin geçerliliği kontrol edilmelidir.

Rayiç Bedel ve Emlak Vergisi: Konutun bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödenmelidir.

Tapu Başvurusu: Tapu sahibi veya vekili, gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvurmalıdır.

Randevu ve Harç Ödemesi: SMS ile gelen randevu bilgilerine göre tapu harcı ödenmelidir.

TAPU GÜNÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Tapu günü geldiğinde yapılması gereken işlemler şunlardır:

Kimlik Belgeleri ile Tapuda Bulunma: Randevu saatinde alıcı ve satıcı, kimlik belgeleri ile birlikte tapu müdürlüğünde hazır bulunmalıdır.

Şahitlik: Okuma yazma bilmeyenler için, tapuda şahitlik edecek iki kişiyle birlikte olunmalıdır.

Harç Dekontları: Önceden ödenen tapu harçları ve diğer ödemelerin dekontları işlem yapan memura verilmelidir.

Evrak İmzalaması: Tapu sözleşmesi odasında, tüm alıcı ve satıcılar gerekli evrakları imzalamalıdır.

Kredi İşlemleri: Eğer kredi kullanıldıysa, banka tarafından sunulan kredi açılış evrakları tapuda imzalanmalıdır.

TAPU GÜNÜNDEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER

Tapu işlemleri tamamlandıktan sonra yapılması gereken bazı işlemler şunlardır:

Fatura İşlemleri: Satın alınan taşınmaz ile ilgili fatura işlemleri tamamlanmak üzere ilgili kurumlara gidilmelidir.

Emlak Vergisi Bildirimi: Satın alınan taşınmazın bulunduğu belediyeye gidilerek emlak vergisi bildirimi yapılmalıdır.

İkametgah İşlemleri: Yeni taşınmazda ikamet edilecekse, nüfus müdürlüğüne gidilerek ikametgah işlemleri tamamlanmalıdır.

Bu işlemler, gayrimenkul alım-satım sürecinin düzenli ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar ve tarafların haklarının korunmasına yardımcı olur.

Tapu ve tapu işlemleri, Türkiye'de mülkiyet haklarının korunması ve taşınmaz malların güvenli alım satımı için hayati bir rol oynamaktadır. Bu işlemler, taraflar arasında net ve şeffaf bir iletişim sağlayarak herkesin mülkiyet hakları ve ilgili işlemler hakkında yasal çerçeveyi anlamasını sağlar. Tapu belgesinin varlığı ve önemi, bireylerin, ailelerin ve işletmelerin mülklerini güvenle yönetmelerine, gelecek planlamalarını yapmalarına ve hukuki koruma altında olmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, tapu işlemlerinin doğru ve eksiksiz olarak yürütülmesi, mülkiyet hukukunun sağlıklı bir şekilde işlemesi için büyük önem taşır.