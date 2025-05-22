Tapu işlemlerinde o ücretler geri ödeniyor! 81 ildeki herkes alabilir

Türkiye'de milyonlarca konut sahibini ve alım-satım yapacakları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Son dönemde rekor seviyelere çıkan konut fiyatlarıyla birlikte artan tapu harçları konusunda, gereksiz ödeme yapan vatandaşlara müjde geldi: Fazla ödenen tapu harçları geri ödenmeye başlandı!

Kentsel Dönüşüm Mağdurlarına Harç İadesi

Bu düzenleme, özellikle kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ev alan ve satan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Zira bu kişilere tapu harcı muafiyeti tanınmış olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşın bu muafiyetten habersiz olduğu ve fazladan harç ödediği ortaya çıktı.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, önemli bir duyuru yaparak, 25 Temmuz 2014 ve sonrasında kentsel dönüşüm projesi kapsamında ev almış kişilerin tapu harcı iadesi alabileceklerini belirtti. Ancak bu iade hakkının yalnızca kentsel dönüşüm konutları için geçerli olduğunu ve başvuruların 5 yıl içinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Tapu harcı iadesi için başvuru süreci oldukça basit:

İlk 30 gün içinde: İade başvurusu, ödemenin yapıldığı tapu dairesine gidilerek şahsen yapılabiliyor.

İade başvurusu, şahsen yapılabiliyor. 30 günü aşan durumlarda: Bu sürenin aşılması halinde ise başvurular, doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru için gerekli belgeler arasında, kentsel dönüşüm projesi kapsamında alınan konutun tapu bilgileri ve ödemenin yapıldığına dair belge bulunuyor.

Bu yeni düzenleme, gereksiz yere ödenmiş tapu harçlarının vatandaşlara geri kazandırılmasını sağlayarak mali yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. Tapu harcı muafiyeti hakkından yararlanmak isteyenlerin, belirtilen süre ve şartlara uygun olarak başvuruda bulunmaları büyük önem taşıyor.

Siz de kentsel dönüşüm kapsamında ev almış ve tapu harcı ödemişseniz, bu fırsatı kaçırmayın ve iade başvurunuzu yapmayı unutmayın!