Tapu sahibi olanlara dikkat çeken uyarı! Devlet düğmeye bastı

Kamuoyu ile 2023 yılında paylaşılan ve uygulama aşamasına gelen bu yeni sistemin amacı iki yıl boyunca atıl kalan, işlenmeyen tarlaların ekonomiye kazandırılması sağlamak. Yeni düzenleme ile belirlenen süre içinde üretime katılmayan araziler, devlet tarafından belirlenen bedellerle kiraya verilerilecekve kira bedelleri doğrudan arazi sahibine aktarılacak.

BAŞVURU YAPILMAZSA OTOMATİK OLARAK KİRAYA VERİLECEK

Tapu sahiplerine 45 günlük itiraz süresi tanınmasına karşın arazisinin kiraya verilmesini istemeyen malikler, 1 Eylül 2025’ten itibaren en geç 45 gün içinde resmi başvuru yapmak zorunda. Eğer itiraz süresi değerlendirmezse,tarlalar otomatik olarak kiralama kapsamına alınacak.

KİRALAMA İŞLEMLERİNİN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Kiralama işlemleri 16 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Başvuruda bulunmayan hak sahiplerinin arazileri, devlet aracılığıyla başkalarına tahsis edilecek ve elde edilen gelir, kesinti yapılmadan mülk sahibine ödenecek. Uzmanlar, arazisinin kontrolünü kaybetmek istemeyen mülk sahiplerinin, 45 günlük süreci kaçırmamaları ve başvurularını zamanında yapmaları konusunda uyarıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm başvuru süreçlerinin e-Devlet üzerinden veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden yapılabileceğini duyurdu.