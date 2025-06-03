Tapu sahibi olmak isteyenlerin yöneldiği il! Ucuzluğu cazip hale getirdi

Son dönemde bu arayışın en cazip merkezlerinden biri ise Tekirdağ oldu! Marmara Bölgesi'nin bu şirin kenti, hem büyükşehirlere yakınlığı hem de oldukça uygun emlak fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Konut ve arsa fiyatlarının tavan yaptığı metropollerde ev sahibi olma hayali kuranlar için Tekirdağ, adeta bir nefes alma noktası sunuyor. İstanbul'a yakınlığı sayesinde ulaşım kolaylığı sağlayan Tekirdağ, aynı zamanda sunduğu yaşam kalitesi ve ekonomik koşullarla da öne çıkıyor.

Tekirdağ'ı Cazip Kılan Nedenler: