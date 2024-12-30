Tapu sahipleri dikkat! 2025 tarifeleri belli oldu

2025'ten itibaren geçerli olacak bu yeni ücret tarifeleri, taşınmaz satışlarından miras paylaşımına kadar pek çok işlemde değişikliklere yol açacak. Özellikle yüksek değerli taşınmaz satışları ve miras paylaşımı gibi işlemler, noter ücretlerinin önemli bir maliyet kalemi haline gelecek. Vatandaşların bu artan ücretleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekecek.

2025 YILI YENİ ÜCRET TARİFELERİ

Taşınmaz satış sözleşmeleri: Taşınmaz satışlarında noter ücreti, satış bedelinin binde biri olarak belirlendi. Ancak bu ücret, 500 TL ile 4.000 TL arasında bir tutarda olacak.

Miras paylaşımı: Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemelerinde belirlenen ücretlerde büyük bir artış oldu. Bu tür işlemler için noterler, 2.016,38 TL ücret talep edecek.

Diğer noterlik işlemleri: Çeviri, karşılaştırma ve elektronik işlemler gibi noterlik hizmetlerinde de ücret artışı yapıldı. Örneğin, noterler çeviri işlemleri için 505,81 TL ücret alacak.

Elektronik ortamda yapılan işlemler: Elektronik işlemlerle ilgili ücretlerde de güncellemeler yapıldı. Veri tespiti işlemleri için, 1 MB'a kadar olan işlemler için 27,27 TL, sonraki her 1 MB için ise 13,64 TL ek ücret alınacak.

Defter açılış onayları: 100 sayfaya kadar olan işlemler için 19,10 TL ücret alınacak. 100 sayfayı geçen her ek 100 sayfa için ise 7,16 TL ilave ücret ödenecek.

Tapu devirleri ve miras tescil işlemleri: Bu tür yasal olarak zorunlu işlemler için sabit bir ücret olan 19,12 TL tescil ücreti belirlendi.

Noter dışı işlemler için yol ödeneği: Noterlerin, daire dışında yapacakları işlemler için günlük yol ödeneği olarak 242,12 TL ödenecek.