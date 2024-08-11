Tapu sahipleri dikkat. Devlet her ay maaşa bağlayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tapu sahipleri dikkat. Devlet her ay maaşa bağlayacak

Miras kalan taşınmazlara sahip olanları yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Devlet, mirasçılara her ay düzenli olarak ödeme yapacak.

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