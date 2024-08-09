Tapu sahiplerine acil kodlu uyarı. Bilmeyen tapusunu kaybedecek

Kaynak: Haber Merkezi
Tapu sahiplerine acil kodlu uyarı. Bilmeyen tapusunu kaybedecek

Tapu sahiplerine yönelik önemli bir uyarı geldi.

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