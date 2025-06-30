Tapu sahiplerine hayati uyarı. Herkesi ilgilendiriyor. Kafanızı sonradan duvarlara vurmayın

Son yıllarda depremlerin etkisiyle hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri, tapu sahipleri için hem fırsat hem de risk barındırıyor. Evlerini yenilemek isteyen hak sahipleri, müteahhitlerle yapacakları sözleşmelerde dikkatli olmazsa ciddi mağduriyetler yaşayabilir.

Yasal hakların korunması ve sürecin sorunsuz ilerlemesi için sözleşme aşamasında titiz davranmak şart. İşte tapu sahiplerinin kentsel dönüşüm sürecinde mutlaka göz önünde bulundurması gereken 7 kritik nokta:

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1- PROJE DETAYLARI SÖZLEŞMEDE NET OLMALI

Sözleşme, projenin tüm aşamalarını kapsamalı. İhale şartları, inşaat süresi, teslim tarihi ve tapu bilgileri gibi unsurlar açıkça belirtilmeli. Ruhsat durumu da sözleşmeye eklenerek yasal güvence sağlanmalı.

2-TAŞINMAZIN DEĞERİ DOĞRU HESAPLANMALI

Hak sahiplerine verilecek yeni daire veya arsa payları, piyasa değerine göre belirlenmeli. Değer artışı durumunda alınacak paylar da sözleşmede yer almalı, böylece hak kayıpları önlenmeli.

3- YASAL HAKLAR AYRINTILI TANIMLANMALI

Hak sahiplerinin tüm yasal hakları sözleşmede açıkça yazılmalı. Kiracı hakları, geçici barınma imkanları ve değer artışı payları gibi detaylar netleştirilerek olası anlaşmazlıklar engellenmeli.

4- SİGORTA VE TEMİNAT ŞARTLARI BELİRLENMELİ

İnşaat sürecinde oluşabilecek hasarlara karşı sigorta poliçeleri düzenlenmeli. Müteahhit tarafından sunulan teminatlar da sözleşmeye eklenerek hem hak sahipleri hem de müteahhit korunmalı.

5- KATI PAYLARI VE ÖDEME PLANLARI AÇIK OLMALI

Hak sahiplerinin alacağı paylar ve müteahhitin katkı payları sözleşmede netleştirilmeli. Yeni daire ödemeleri veya değer artışına bağlı hesaplamalar, şeffaf bir ödeme planıyla desteklenmeli.

6- HUKUKİ VE İDARİ ŞARTLAR SAĞLAM OLMALI

Projenin tüm yasal izinleri ve ruhsatları alınmış olmalı. Sözleşmede, hukuki geçerlilik ve ihtilaflarda izlenecek yollar belirtilerek güven ortamı oluşturulmalı.

7- ESNEKLİK MADDELERİ EKLENMELİ

Kentsel dönüşümde beklenmedik durumlar yaşanabilir. Gecikme veya değişikliklere karşı hak sahiplerini koruyacak esnek maddeler sözleşmeye eklenerek mağduriyet riski en aza indirilmeli.

Kentsel dönüşüm projelerinde sağlam bir sözleşme, hak sahipleri ve müteahhitler için güven sağlıyor. Uzman bir avukata danışarak hazırlanan sözleşmeler, hukuki sorunları ve zaman kayıplarını önlüyor.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm rehberlerinden faydalanmak da süreci kolaylaştırıyor. Tapu sahipleri, bu 7 noktaya dikkat ederek haklarını güvence altına alabilir ve kentsel dönüşümün avantajlarından güvenle yararlanabilir.