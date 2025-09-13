Tapu sahiplerine rekor ceza geliyor. Bu hatayı herkes bilerek yapıyor. Maliyenin radarına takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul satışlarında tapuda düşük bedel göstererek vergi kaçıranları yapay zekâ destekli MEVA sistemiyle tespit ediyor. Son beş yılın tapu işlemleri mercek altında. Gerçek satış fiyatı ile beyan edilen değer arasındaki farkları inceleyen sistem, özellikle büyükşehirlerdeki kayıt dışı işlemleri ortaya çıkarıyor.

Örneğin, 10 milyon TL’lik bir evin tapuda 2,5 milyon TL gösterilmesi gibi işlemler doğrudan radarına takılıyor. Bakanlık, bu yolla vergi ve harç kaybını önlemeyi hedefliyor. Uzmanlar, eksik beyan tespit edilirse alıcı ve satıcıların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını belirtiyor. Eksik ödenen tapu harcı, yüzde 53,25 gecikme faizi ve cezayla birlikte tahsil edilecek.

Beş yıl geriye dönük cezalar, milyonlarca liralık yük getirebilir. Emlakçılar da düşük komisyon faturası keserek elden ödeme alırsa cezalı vergi riskiyle karşı karşıya. Bakanlık, denetimlerini inşaat firmalarının yanı sıra bireysel işlemlere de genişletti. Gönüllü düzeltme yapanlar, ceza ve faizden kurtulma şansına sahip. Aksi halde ağır yaptırımlar kaçınılmaz.

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, rayiç bedel düzenlemelerinde vatandaşın korunacağını, belediyelerin gelir ihtiyacının da gözetileceğini vurguladı. Maliye’nin bu hamlesiyle milyonlarca işlem inceleniyor. Uzmanlar, vatandaşları gönüllü beyan için harekete geçmeye çağırıyor. Ek olarak, Bakanlık, gayrimenkul değerleme sistemini güçlendirmek için yeni adımlar atıyor.

Tapu işlemlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla dijital platformlar geliştiriliyor. Bu, hem vergi adaletini sağlamayı hem de piyasadaki manipülasyonları önlemeyi amaçlıyor. Vatandaşların, cezai yaptırımlardan kaçınmak için tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmesi kritik önem taşıyor.