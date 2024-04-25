Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi

Tapu sahiplerini ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Miras paylaşımı için yeni bir düzenleme yapıldı.
Artık miraslar için noter devri kapanıyor. Böylece tapu işlemleri daha hızlı ve kolay olacak.
Eskiden noter onayı şartı bulunuyordu. Yeni düzenleme ile bu kalktı.
İki taraftan da yapılan yazılı bir sözleşme miras paylaşımı yeterli olacak.
Ancak sözleşme esnasında tüm hissedarların olması gerekiyor.
Eğer gelemeyecek durumdalarsa avukatlarına vekalet verebilirler.
Satış işlemleri sonrasında ödemeler İSE ilçe belediyelerinde yapılıyor.
Öte yandan Tapu Sicil Müdürlüğü’nde işlemlerin eksiksiz tamamlanması lazım.