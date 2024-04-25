Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi

Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi
Kaynak: karadeniz
Miras paylaşımları için artık notere gerek kalmayacak, sözleşme yeterli olacak. İşte detaylar…
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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 1

Tapu sahiplerini ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Miras paylaşımı için yeni bir düzenleme yapıldı.

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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 2

Artık miraslar için noter devri kapanıyor. Böylece tapu işlemleri daha hızlı ve kolay olacak.

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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 3

Eskiden noter onayı şartı bulunuyordu. Yeni düzenleme ile bu kalktı.

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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 4

İki taraftan da yapılan yazılı bir sözleşme miras paylaşımı yeterli olacak.

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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 5

Ancak sözleşme esnasında tüm hissedarların olması gerekiyor.

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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 6

Eğer gelemeyecek durumdalarsa avukatlarına vekalet verebilirler.

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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 7

Satış işlemleri sonrasında ödemeler İSE ilçe belediyelerinde yapılıyor.

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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 8

Öte yandan Tapu Sicil Müdürlüğü’nde işlemlerin eksiksiz tamamlanması lazım.

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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 9
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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 10
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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 11
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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 12
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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 13
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Tapu sahiplerini sevindirecek düzenleme. Miraslar için yeni kural geldi 14
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