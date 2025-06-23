Tapu sahiplerini şoke eden detay! Bu hata yüzünden binlerce liranızdan olabilirsiniz

Gayrimenkul yatırımı yaparken yalnızca fiyat ve konum değil, tapunun rengi de büyük önem taşıyor.

Tapular, taşınmazın mülkiyet durumu ve imar özelliklerini doğrudan yansıttığı için satın alma sürecinde kritik rol oynuyor.

KIRMIZI VE MAVİ...

Türkiye’de en sık karşılaşılan tapu türleri ise kırmızı tapu ve mavi tapu olarak öne çıkıyor.

KIRMIZI VE MAVİ TAPU NEYİ İFADE EDER?

Kırmızı tapular, konut ve iş yeri gibi bağımsız bölümler için düzenlenir. Bu tapular iki farklı şekilde olabilir:

Kat irtifakı: Yapının inşaat aşamasında olduğunu gösterir. Henüz tamamlanmamış projeler için geçici olarak verilir.

Kat mülkiyeti: Yapının tamamen tamamlandığını ve genellikle iskan alındığını ifade eder. Tapuda bağımsız bölüm net olarak belirtilmiştir.

Mavi tapular ise yalnızca arsalar için geçerlidir. Bir yapının inşa edilmiş olması, bu taşınmazın mavi tapu statüsünden çıkmasını sağlamaz. Mavi tapulu taşınmazlar resmi olarak hâlâ arsa olarak kabul edilir ve yapı ruhsatı ya da imar izni olmadan değerlendirilir.

EV VE ARSA ALIRKEN TAPU RENGİNE DİKKAT EDİN

Bir gayrimenkul satın alırken yalnızca fiziksel durumuna değil, tapunun türüne ve rengine de dikkat edilmesi gerekiyor. Tapu türü, taşınmazın hukuki statüsünü ve alıcıya tanınan hakları doğrudan etkiler.

Uzmanlar, tapu türü net olarak öğrenilmeden işlem yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Aksi halde ilerleyen dönemde çeşitli hukuki ve mali yükümlülüklerle karşılaşılabilir.

GAYRİMENKUL YATIRIMINDA TAPU KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

Yatırım sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli adımlar şöyle sıralanıyor:

Tapunun türü ve içeriği dikkatle incelenmeli, Tapu Müdürlüğü’nden doğrulama yapılmalıdır.

Kat irtifaklı tapularda, yapı için iskan izninin alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.

Mavi tapulu taşınmazlarda yapıların ruhsat durumu sorgulanmalıdır.

Tapu kaydında ipotek, haciz ya da şerh bulunup bulunmadığı mutlaka incelenmelidir.

Tapunun rengi, taşınmazın hukuki niteliğini yansıttığı için gerektiğinde uzman desteği alınarak analiz edilmelidir.