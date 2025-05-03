Tapu ve emlak uzmanı uyardı! O tarihte sektörde kıyamet kopacak

Ocak-Mart döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 335 bin 786 adede ulaşarak büyük bir rekor kırdı. Tüm gayrimenkul satışları ise 694 bin 628’e yükselerek rekor kırdı. Bu satışların yaklaşık yüzde 48’ini konutlar oluşturuyordu.

Özellikle ipotekli satışlardaki artış dikkat çekerken, bu satış türünün toplam içindeki payı yüzde 16,4 ile son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İkinci el konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 70’ine denk geliyor.

"2020'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ İLK ÇEYREK"

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2020 yılından bu yana ilk kez bu denli güçlü bir ilk çeyrek performansıyla karşılaştıklarını belirtti. Özelmacıklı, "Veriler, sektörde 2024 yılında başlayan toparlanma sürecinin 2025’te hızlanarak devam edeceğini gösteriyor. Yüksek faiz oranına rağmen konut kredisiyle yapılan satışlarda görülen artış dikkate değer. Ayrıca ikinci el konut piyasasında hareketliliğin devam ettiği görülüyor. Dolayısıyla vatandaş, yüksek maliyetli de olsa kredi olanaklarını ve düşük fiyat seviyesini değerlendirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ TAM ZAMANI”

Gerçek Gündem'deki habere göre; Önümüzdeki süreçte konut fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklediklerini vurgulayan Özelmacıklı, yatırım yapmayı düşünen vatandaşların elini çabuk tutması gerektiğini söyledi. İnşaat maliyetlerindeki artış ve konut kredi faizlerinde öngörülen düşüş fiyatlarının zirveye doğru hareketleneceğinin beklentisini paylaşan Özelmacıklı, konut yatırımcılarına şu bilgiyi verdi:

Bu nedenle şu anki durum alım yapmayı düşünen konut yatırımcısı için ciddi bir fırsat olanağı sunuyor. Dolayısıyla konut yatırımı düşünen vatandaşlara bir an önce karar vererek harekete geçmelerini öneriyoruz.

‘YAKIN TARİHTE ZOR OLACAK’

Konut alacak kişilere bu dönemin fırsat dönemi olduğunu belirten emlak uzmanı, ev sahibi olmak isteyenlerin net kararlar vererek bir an önce harekete geçmelerini gerektiğini belirtti. Özelmacıklı, açıklamasında, “Zira yakın gelecekte şartlar şimdiye göre biraz daha zorlaşacak” diyerek konut alacakların ellerini çabuk tutmaları gerektiği vurgusunu yaptı.