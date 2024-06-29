Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan

Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Miras kalan payların bölünmesiyle ilgili yeni kararlar alındı ve paylar artık daha kolay ve daha adil dağıtılacak.

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Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan 1

Tapu ve miras sahiplerini ilgilendiren bir karara imza atıldı. Yeni düzenleme ile artık miras paylaşımları daha şeffaf, adil ve kolay olacak.

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Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan 2

Miras paylaşımında yapılacak değişiklikle kardeşler arasında notere gitmeye gerek duyulmayacak

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Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan 3

Mirasçı kardeşler mirasa konu olan taşınmazın devri için notere gidiyor. Çünkü noter onaylı bir sözleşme gerekliydi.

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Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan 4

Yapılan düzenleme ile artık hisseli tapu devri için noter onayına gerek kalmayacak.

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Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan 5

Dolayısıyla mirasın paylaşılması için 2 taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanması yeterli olacak.

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Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan 6

Yapılacak değişiklik milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor ve işlemlerin daha hızlı olmasını sağlayacak.

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Hisseli tapuların satılında hisse sahipleri ortak karar almalıdır. Ayrıca avukatlara da vekalet verilebilir .

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Ayrıca hisseli tapu alırken bazı adımlara dikkat etmek gerekiyor.

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Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmeli.

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Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan 10

Öte yandan satışa konu taşınmaz kesin ve net olarak belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

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Ayrıca satışın ardından endi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir.

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Düzenleme işlemlerin hem adil hem şeffafa hem de daha kolay olmasını sağlıyor.

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Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan 14
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Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan 20
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