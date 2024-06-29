Tapuda yeni dönem. Her şey sil baştan

Tapu ve miras sahiplerini ilgilendiren bir karara imza atıldı. Yeni düzenleme ile artık miras paylaşımları daha şeffaf, adil ve kolay olacak.
Miras paylaşımında yapılacak değişiklikle kardeşler arasında notere gitmeye gerek duyulmayacak
Mirasçı kardeşler mirasa konu olan taşınmazın devri için notere gidiyor. Çünkü noter onaylı bir sözleşme gerekliydi.
Yapılan düzenleme ile artık hisseli tapu devri için noter onayına gerek kalmayacak.
Dolayısıyla mirasın paylaşılması için 2 taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanması yeterli olacak.
Yapılacak değişiklik milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor ve işlemlerin daha hızlı olmasını sağlayacak.
Hisseli tapuların satılında hisse sahipleri ortak karar almalıdır. Ayrıca avukatlara da vekalet verilebilir .
Ayrıca hisseli tapu alırken bazı adımlara dikkat etmek gerekiyor.
Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmeli.
Öte yandan satışa konu taşınmaz kesin ve net olarak belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.
Ayrıca satışın ardından endi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir.
Düzenleme işlemlerin hem adil hem şeffafa hem de daha kolay olmasını sağlıyor.