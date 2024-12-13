'Tapularınızı kontrol edin, mülkleriniz elinizden alınmış olabilir'. CHP’li isim dikkat diyerek açıkladı

Gürsel Tekin, 6 Şubat depremleri sonrasında “rezerv alan” ilan edilen bazı bölgelerde, vatandaşların taşınmazlarının bilgileri dışında Hazine’ye devredildiğini söyledi. Tapu müdürlüklerinden gönderilen SMS’ler aracılığıyla bazı vatandaşlara, 6306 Sayılı Kanun’un 6/A Maddesi uyarınca taşınmazlarının Hazine’ye devredildiğinin bildirildiğini vurgulayan Tekin, vatandaşların bir süre sonra E-Devlet üzerinden tapularını kontrol ettiklerinde, mülklerinin ellerinden alınmış olduğunu gördüklerini belirtti.

Bu duruma ilişkin eleştirilerini sertleştiren Tekin, şunları söyledi:

"YAPARSA AKP YAPAR DEDİKLERİ BU OLSA GEREK"

“Depremi bahane ederek vatandaşın elinde kalan sağlam evine çöken iktidar, şimdi de gözünü köylere dikti. ‘Yaparsa AKP yapar’ dedikleri bu olsa gerek. Vatandaşın tapusunu elinden almak, üstelik bunu yasal itiraz yollarını kapatarak yapmak bir hukuksuzluk ve vicdansızlıktır. Hakkınızı aramak isteseniz dava açamıyorsunuz. Emin olun, Suriye’deki rejim bile böyle bir uygulamaya cesaret edememiştir. Bunun adı ‘sürgün yasasıdır’, ‘vatandaşın malına çökme yasasıdır.’ Doymadılar! Beton lobilerine şehirleri teslim ettiler, şimdi sıra köylerde” dedi.

Tekin, AKP’nin geçirdiği Köy Kanunu ile vatandaşın mülküne el koyma sürecini resmileştirdiğini ve kamu hizmet alanı adı altında rant projelerinin önünün açıldığını belirtti. Açıklamasında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

“Köy Kanunu’nu ‘rant kanunu’ olarak okuyabilirsiniz. Artık her yer ‘istenilen kamu hizmet alanı’ ilan edilebilecek. İmar hakkı aktarımlarıyla köylünün tarlasını, arsasını, taşınmazını elinden alıp yandaşlarına devretmenin önünü açtılar. Ama burada bahsettiğim köyler Ardahan’ın Göle ilçesinin Karlıyazı köyü değil. Bahsettiğim köyler Marmaris, Çeşme, Ege ve Akdeniz kıyısındaki kupon köyler. İstanbul’u mahvedip beton yığınına çevirdiniz. Şimdi sıra deniz kıyısındaki köylere mi geldi?”

Tekin, köylerin kamu hizmet alanı ilan edilmesinin ardından kısa süre içinde bu alanların özel şahıs ve şirketlere devredilmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu. “Kamusal alan ilan edip birkaç yıl sonra yandaşlarına devredeceğiniz köyler mi bunlar? Eğer gerçekten kamuya bir şey katacaksanız, alın size Ardahan’ın Göle ilçesi Karlıyazı köyü. Ama derdiniz köylüye hizmet değil, Ege ve Akdeniz’in deniz manzaralı arazilerini yandaşlarınıza peşkeş çekmek. Beton lobisine teslim ettiğiniz şehirler yetmedi, şimdi kırsala mı göz diktiniz?” ifadelerini kullandı.