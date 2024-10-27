Taraftar fişi çekti: Galatasaray'ın yedek kalecisi Mbappe'yi rezil etti

İspanya La Liga'da dün akşam Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. El Clasico'dan kimsenin tahmin edemeyeceği bir skor çıktı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçı Katalan devi, 54 ve 56. dakikalarda Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha'nın attığı gollerle 4-0 kazandı.

Bu skorun ardından puanını 30'a yükselten Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid'in altı puan önünde yer aldı. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri ise bir dönem Galatasaray'da forma giyen Inaki Pena oldu.

'KALECİLİK TARTIŞMASI SONA ERDİ'

Barcelona'da kaleci Marc-André ter Stegen'in sakatlanması sonrası futbolu bıraktığını açıklayan Wojciech Szczesny transfer edilmişti. Teknik Direktör Hansi Flick bu maçta ise Pena'ya şans verdi.

Mundo Deportivo, Pena'nın performansının ardından; "Barça'nın Real Madrid ziyareti ve Iñaki Peña'nın performansının ardından, kalecilik tartışmasının sona erdiğini ve Iñaki Peña'nın Barcelona'nın birinci tercih kalecisi olarak yerini fazlasıyla hak ettiğini söyleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

BARCELONA NOTICIAS: 'ASİT TESTİ İLE YÜZLEŞTİ'

"Hansi Flick'in Sevilla ve Bayern Münih karşısında FC Barcelona'nın kalesini korumak için tercih ettiği Iñaki Peña, Santiago Bernabéu'ya nihai 'asit testi' ile yüzleşmek için geldi ve başarıyla geçti. Arkasında Szczesny'nin gölgesi varken Alicante'li oyuncu birçok kez 'kurtarıcı' rolünü üstlendi ve FC Barcelona'nın bu sezonki beşinci temiz sayfasından büyük ölçüde sorumlu oldu."

MARCA: HARİKA PERFORMANS

"Kaleci Inaki Pena, Santiago Bernabeu'da harika bir performans ortaya koydu ve Szczesny'nin 'tehdidine' rağmen ilk 11'deki yerini korudu."

'GALATASARAY'IN YEDEK KALECİSİ...'

Inaki Pena'nın performansı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bir Real Madrid taraftarının Kylian Mbappe eleştirisine yanıt veren bir taraftar ise şu ifadeleri kullandı; "Galatasaray'ın yedek kalecisi onu rezil etti. Emekli olmalı ya da Suudi Arabistan'a gitmeli. Büyük Real Madrid fiyaskolarının sıradaki ismi. Hazard'dan biraz daha iyi."