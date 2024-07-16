Taraftar Milli Takımı unuttu. Herkes 23 numarayı izledi

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Taraftar Milli Takımı unuttu. Herkes 23 numarayı izledi

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kocaeli'de İsviçre'yi konuk ettiği maça dünyanın en güzel futbolcusu olarak kabul edilen Alisha Lehmann damgasını vurdu

İzmit'te cuma akşamı oynanan Türkiye-İsviçre kadın futbol maçı gündem oldu.

İsviçre Milli Takı'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Alisha Lehmann, güzelliğiyle İzmitlileri büyüledi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta A Milli Kadın Futbol Takımı, Kocaeli'de İsviçre'ye 2-0 yenildi.

Maça yoğun ilgi gösteren İzmitliler, gözlerini karşılaşmadan çok İsviçre'nin yıldız oyuncusu Alisha Lehmann'a çevirdi.

Dünyanın en güzel futbolcusu olarak anılan Lehmann, ısınma sırasında bir izleyicinin cep telefonuyla çektiği videoyla viral oldu.

Videoda, Lehmann'ın kamerayı fark edip objektife bakması ve Türk taraftarın bunu esprili bir şekilde dile getirmesi dikkat çekti.

"Seninle İzmit'te göz göze gelmek de varmış" notuyla paylaşılan videoda, "Canın sağ olsun" şarkısı da kullanıldı.

Maçın ardından hem saha içindeki görevliler hem de tribündeki taraftarlar, Alisha Lehmann ile fotoğraf çekinmek için yoğun çaba gösterdi.

Lehmann, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı.

1 GECE İÇİN 100 BİN DOLAR TEKLİF ETMİŞLERDİ

İsviçreli futbol yıldızı Alisha Lehmann, geçtiğimiz aylarda ünlü bir kişinin kendisine geceyi birlikte geçirmek için 110 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) teklif ettiğini açıklamıştı.

Lehmann, "Miami'deydim, en sevdiğim yer ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi, cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı" dedi.
Mesajların çok tanınmış bir kişiden geldiğini belirten Lehmann, "Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda 'Alisha'ya bir gece geçirmek için 100 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 110.000 dolar) ödeyeceğim' yazıyordu" ifadesini kullandı.

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