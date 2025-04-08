Taraftar saha ortasında futbolcuyu bıçakladı

Siirt’in Kurtalan ilçesinden oynanan Siirt Kurtalan Sport – Hakkari Zap Spor maçında kan aktı. Maçın ikinci yarısında futbolcular arasında yaşanan gerginlik tribünlere sıçradı. Gerginliğin tırmanmasıyla sahaya atlayan ev sahibi takım taraftarı Hakkari Zap Spor oyuncularına saldırdı. Saldırı sırasında Zap Spor oyuncu Adem Sarıgül sırtından bıçaklandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sarıgül’ün sağlık durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu bildirildi.

POLİS MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Karşılaşma sırasında yaşanan olaylara polis ekiplerinin müdahalesinin yetersiz olduğu, hem oyuncular hem de taraftarlar arasında paniğe yol açtığı iddia edildiği. Gözler, yaşanan güvenlik zaafiyetine ilişkin yetkililerin yapacağı açıklamalara çevrildi.

AKP İL BAŞKANINDAN KINAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Zapspor ile Siirt Kurtalan Spor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan üzücü olaylar bizleri derinden yaralamıştır. Sporun birleştirici ruhuna, centilmenliğe ve ahlaklı duruşuna gölge düşüren bu tür hadiseler asla kabul edilemez. Yaralı sporcumuza acil şifalar diliyor, bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına tüm yetkilileri ve spor camiasını sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Spor dostluk, barış ve kardeşliktir.”