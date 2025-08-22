Taraftardan Fenerbahçe maçına yoğun ilgi! Sadece 3 dakika sürdü

Taraftardan Fenerbahçe maçına yoğun ilgi! Sadece 3 dakika sürdü

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Kocaelispor'da taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını 3 dakikada satın aldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, yarın akşam saat 21.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeşil-siyahlı taraftarlar için Fenerbahçe maçında deplasman tribününde stadyum kapasitesinin yüzde 5'i oranında, 2 bin 250 biletlik yer ayrıldı. Bin 235 liradan biletler bugün satışa çıktı ve kişi başına bir bilet alma hakkı verilmesine rağmen 3 dakika içinde tüm biletler satıldı.

